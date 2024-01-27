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Tamir sırasında geri hareket eden kamyon park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Tamir sırasında geri hareket eden kamyon park halindeki araca çarptı

Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Devrilen ticari aracın da minibüse çarptığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada, araçlarda hasar oluşurken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tamir sırasında geri hareket eden kamyon park halindeki araca çarptı
27.01.2024 - 16:27,
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BURSA'da tamir sırasında geri hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Devrilen ticari aracın da minibüse çarptığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Kayapa Mahallesi'nde, arızası nedeniyle yol kenarında tamir edilmeye çalışılan kamyon, bir anda geriye doğru hareket etti. Sürücünün tüm uğraşına rağmen kamyon, park halinde hafif ticari araca çarparak durdu. Yan yatan hafif ticari araç da minibüse çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluşurken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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