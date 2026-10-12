Tanju Çolak ile Hami Mandıralı, Görele'de gençlere deneyimlerini anlattı

Tanju Çolak ile Hami Mandıralı, Görele'de gençlere deneyimlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programa katılan eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, gençlerle bir araya geldi. İkili, programda deneyimlerini aktararak gençlerin sorularını yanıtladı, etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programa katılan Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, gençlere deneyimlerini aktardı, soruları yanıtladı.
Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA
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