CHP Ydk'sına Sevke Edilen Tanju Özcan, Partisinden İstifa Etti: Atanmış Kayyumun Sözde Ydk'sına Savunma Vermem

(ANKARA)- Tutuku Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP MYK'sı tarafından hakkında verilen tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararına ilişkin, "Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Tutuku Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP MYK'sı tarafından hakkında verilen tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."