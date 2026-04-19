Tanju Özcan: İğrenç İftiralara Maruz Kalıyorum, Gerçekler Bir Gün Ortaya Çıkacak
19.04.2026 22:59  Güncelleme: 00:09
Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tanju Özcan, hakkında yürütülen soruşturmalara tepki gösterdi ve kendisine yöneltilen suçlamaları iğrenç iftiralar olarak nitelendirdi. Özcan, gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağını ifade etti.

(ANKARA) - Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Tanju Özcan, "Sözlerim ve yaptıklarım iktidar sahiplerini çok ama çok rahatsız etti. İşte bu yüzden bu iğrenç iftiralara maruz kalıyorum. Gerçekler bir gün ortaya çıkacak ama inşallah biz de görürüz" dedi.

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında yürütülen soruşturmaya tepki gösterdi. Özcan, şunları kaydetti:

"Yeter artık! 28 Şubat 2026'da öğrenciye burs vermek vb. hayır hizmetlerine kaynak bulmaya çalıştığım için tutuklandım. Yetmedi ben cezaevindeyken, kendim 'müşteki' (şikayetçi) olduğum şantaj davasında aynı suçlama ile 'sanık' durumuna düşürüldüm. DEM Partili bir müteahhidin iftiraları ile Bolu Belediyesi arandı, 3 arkadaşım tutuklandı. Yapmadığımız kurban bağışı iddiasıyla kurban hırsızı yapılarak 3 arkadaşım ile bir kez daha tutuklandım. Yokluğumda görülen şantaj davasında yüz kızartıcı iftiralara maruz bırakıldım. Makam aracı olarak seçimden sonra devir aldığım aracı 'makam aracı olarak kullanmaktan' dolayı soruşturma izni verildi. Müdür değiştirmekten dolayı hakkımda üç ayrı dava açıldı."

Ama hala 'kendisine veya yakınlarına bir kuruş menfaat sağladı, para yedi' denilemiyor. Beni suçlamak, itibarımı iki paralık etmek için atılan iftiralar sonucu arkadaşlarım tutuklanıp mağdur ediliyor. Hayatımda iyi bir eş ve iyi bir baba olamadım. Çünkü sadece yaptığım işe konsantre olup gece gündüz çalıştım. Ama iyi bir milletvekili ve başarılı Belediye Başkanı olduğum sandık sonuçlarından bellidir. Lafta değil, özde devletini ve milletini çok seven biri oldum. Sözlerim ve yaptıklarım iktidar sahiplerini çok ama çok rahatsız etti. İşte bu yüzden bu iğrenç iftiralara maruz kalıyorum. Gerçekler bir gün ortaya çıkacak ama inşallah biz de görürüz!"

Kaynak: ANKA

