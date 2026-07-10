Tanju Özcan'ın Avukatı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Tanju Özcan'ın Avukatı Açıklama Yaptı

Tanju Özcan\'ın Avukatı Açıklama Yaptı
10.07.2026 20:14
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Mağdurlar zarar görmedi, tutukluluğa gerek yok, tanıklar suçsuz dedi. Özcan'ın eşi de destekledi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, gazetecilere açıklama yaptı. Atalay, mağdurların hiçbirinin zarara uğramadığını savunarak, "Bu davada gördük ki mağdur sıfatıyla çağrılan kişilerin hiçbirinin zararı olmadığı ifade edildi. Hiçbiri şikayetçi değil. Her ne kadar bu suçlar şikayete tabi değilse de bu suçtan hiç kimsenin zarar görmemiş olması, hiç kimsenin kurban dolandırıcılığı adı altında bir zarara uğramamış olmasına rağmen mahkeme, gerekçesini bilemediğimiz, biraz sonra belki bir iki gün sonra öğreneceğimiz gerekçeyle sanıkların tutuklarının, tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu kararı ben hukuki bulmuyorum. Mahkemenin kararına saygı göstermekle birlikte sanıkların tutuklanmasını, tutukluğun sürdürülmesini gerektiren hiçbir neden göremiyorum dosyada. Umuyorum en kısa zamanda Sayın Tanju Özcan ve belediye çalışanlarımız tahliye olacaktır. En kısa zamanda bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MERAL ÖZCAN: EŞİMLE VE ARKADAŞLARIYLA GURUR DUYUYORUM

Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan ise, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Aylardır susuyorum, kendimi çok zor tutuyorum ama bu kadar haksızlığı kabul etmiyorum. Tanju Özcan suçsuzdur, arkadaşları suçsuzdur. ve gerçekten şunu gördüm ki insanlar görmesin, duymasın diye insanları içeriye almadılar. Eğer bu halka açık, Türkiye'ye açık bir dava olsaydı gerçekten herkes başkanıyla, çalışanlarıyla gurur duyardı. Ben eşimle ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorum. Çok şükür ki asla bir hile, bir hurda, bir zimmetine para geçirme, bir şantaj, asla böyle bir şey yok. Herkes gönül rahatlığıyla inanabilir" diye konuştu.

Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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