Tanrıkulu'ndan Alım Gücü Eleştirisi - Son Dakika
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Tanrıkulu'ndan Alım Gücü Eleştirisi

12.07.2026 11:38
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Sezgin Tanrıkulu, 200 liranın alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek 'Artık çorba bile alamıyoruz' dedi.

ANKARA – CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılıyla bugün arasındaki alım gücü farkına dikkati çekerek, "200 lirayla artık bir kase çorba bile içemiyoruz" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından video paylaştı. Tanrıkulu, videoda yemek yediği bir restoranda yaptığı açıklamada, 200 liralık banknotun 1 Ocak 2009'da tedavüle girdiğini anımsatarak, o dönemde 200 lirayla yaklaşık 50 kase çorba, 5 gram altın ve 132 dolar alınabildiğini söyledi.

Bugün ise 200 lirayla bir kase çorba dahi içilemediğini belirten Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği nokta, bizi de getirdiği nokta budur. Nasıl yoksullaştığımızı, cebimizdeki paranın değer kaybını göstermek için çorba örneğini verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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