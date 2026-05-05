Tanrıkulu'ndan HSK Atamalarına Eleştiri
Tanrıkulu'ndan HSK Atamalarına Eleştiri

05.05.2026 21:14
CHP'li Tanrıkulu, HSK atamalarını Meclis gündemine taşıdı, Adalet Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atamalarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan yoğun atamaların gerekçesi nedir? Bu mahkemede özel bir yeniden yapılandırma süreci mi yürütülmektedir? Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nden Ankara'ya yapılan atamalar hangi ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?" sorularını yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atamalarını Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, atamaların kamuoyunda "yargı bağımsızlığı, liyakat ilkesi ve coğrafi teminat" açısından tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Atama kararıyla birlikte bazı isimlerin merkezde kritik görevlere getirildiğini, bazı yargı mensuplarının ise görev yerlerinin değiştirildiğini, bunun, "yargı teşkilatında yeniden yapılanma" iddialarını gündeme getirdiğini belirten Tanrukulu, Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"20 Nisan 2026 tarihli HSK kararnamesi hazırlanırken hangi objektif kriterler esas alınmıştır? Bu kriterler kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına yapılan atamalarda liyakat, kıdem ve mesleki performans nasıl değerlendirilmiştir? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan yoğun atamaların gerekçesi nedir? Bu mahkemede özel bir yeniden yapılandırma süreci mi yürütülmektedir? Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nden Ankara'ya yapılan atamalar hangi ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? Bölgesel yargı hizmetlerinde aksama yaşanmaması için ne tür tedbirler alınmıştır? Ağır ceza mahkemelerinde yapılan görev değişikliklerinin gerekçesi nedir? Bu değişiklikler devam eden davaları nasıl etkileyecektir? Taşra teşkilatında yapılan geniş çaplı atamaların temel amacı nedir? İlçe başsavcılıklarında yaşanan bu değişimlerin hizmet kalitesine etkisi değerlendirilmiş midir? Son kararname ile birlikte, yargı teşkilatında siyasi veya idari etki iddialarını ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir denetim mekanizması işletilmiş midir? Önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bir yaz kararnamesi hazırlanmakta mıdır? Bu kapsamda kaç hakim ve savcının yer değişikliği öngörülmektedir? HSK kararlarına karşı yargı mensuplarının itiraz mekanizmaları yeterli midir? Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

