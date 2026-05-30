Tanzanya'da 70 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanzanya'da 70 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıldı

30.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Tanzanya'daki 70 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban etlerini ulaştırdı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Tanzanya'nın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 70 bin aileye organizasyon kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerini ulaştırdı.

Vakıf ekiplerince yürütülen organizasyon kapsamında Tanzanya'nın Pwani, Mkuranga, Kilwa, Lindi, Mtwara, Kigoma, Iringa ve Manyara bölgelerinde toplam 18 bin 500 hisselik kurban kesimi yapıldı.

Kurbanlıklardan elde edilen etler önceden belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 70 bin aileye gönderildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Tanzanya Koordinatörü Musab Demirlenk, AA muhabirine, vakfın ülkede yaklaşık 16 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Demirlenk, bölgeleri seçerken iki hususa dikkat ettiklerini belirterek, "Birincisi gerçekten Müslümanların yoğun olduğu ve muhtaç bölgeler olması. İkincisi ise organizasyonun zor olması nedeniyle diğer sivil toplum kuruluşlarının ulaşmakta güçlük çektiği bölgeler olması. Satın aldığımız hayvanları 500 kilometrenin üzerindeki mesafelerden naklederek kesimlerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Dağıtımda önceliğin engelli bireylerin, yaşlıların, dul kadınların ve albinizmli bireylerin olduğu ailelere verildiğini aktaran Demirlenk, etleri bölgedeki yetimhanelere, özellikle yatılı medreseler ve İslami okullar gibi Müslümanların eğitim aldığı merkezlere ulaştırdıklarını kaydetti.

Kurban organizasyonunun 100'ün üzerinde yerel görevlinin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'de eğitim alan ve daha sonra Tanzanya'ya dönen gençlerin de çalışmalarda aktif rol aldığını anlatan Demirlenk, organizasyonun Türkiye'den gelen gönüllü gözlemcilerin desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

"Alabilecekleri 3-4 kilogram et onları mutlu ediyor"

Demirlenk, Tanzanya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan birçok ailenin aylık 10 ila 20 dolarlık gelirle hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Bu yüzden kurban döneminde alabilecekleri 3-4 kilogram et onları mutlu ediyor. Yılda bir veya birkaç sefer et yeme imkanı buldukları için kurban dönemi onlar için güzel bir fırsat oluyor. Türkiye'nin gönderdiği etler Tanzanya'da yaşayan kardeşlerin sofralarına yemek oluyor. Bu yüzden kurbanı bekliyorlar." diye konuştu.

Kurban organizasyonlarının ülke ekonomisine de önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demirlenk, ülkede yaklaşık 500 yatılı öğrencinin eğitim gördüğü imam hatip lisesi bulunduğunu aktardı.

Demirlenk, derneğin medrese faaliyetleri, öğrenci bursları, yetim destek programları, katarakt ameliyatları ve su kuyusu projelerinin de sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aziz Mahmud Hüdayi, Sivil Toplum, Tanzanya, Kurban, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da 70 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:55:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tanzanya'da 70 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.