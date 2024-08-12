Tanzanya'da muhalefet mitingi engellendi, liderler gözaltına alındı

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Tanzanya'da muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema), Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlemeyi planladığı miting polis tarafından engellenirken partinin üst düzey yetkilileri ve çok sayıda destekçisi gözaltına alındı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, muhalefetin düzenlemeyi planladığı miting yasaklandı.

???????Tanzanya polisi, mitingin yasaklanmasından saatler sonra Chadema'nın bazı üst düzey yöneticileri ve çok sayıda destekçisini ülkenin güneybatısında düzenlenecek miting öncesi gözaltına aldı.

Chadema İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü John Mrema, polisin, güneybatıdaki Mbeya kentinde Uluslararası Gençlik Günü münasebetiyle düzenlenmesi planlanan mitinge müdahale ettiğini belirtti.

Mrema, gözaltına alınanların arasında eski Cumhurbaşkanı adayı ve Chadema lideri Freeman Mbowes'in yardımcısı Tundu Lissu ve bazı parti yöneticilerinin yer aldığını söyledi.

Chadema lideri Freeman Mbowe, Yardımcısı Lissu ve diğer parti liderlerinin gözaltına alınmasını "şiddetle" kınadığını belirterek "Gözaltına alınanlar, derhal ve koşulsuz bırakılmalılar." ifadesini kullandı.

Tanzanya'da son aylarda muhalefet, düzenlediği protestolarla hükümeti tartışmalı yasa tasarılarını geri çekmeye, artan yaşam maliyetlerini ele almaya ve seçim sürecinin bağımsız denetlenmesi ile ilgili çağrılarda bulunuyor.