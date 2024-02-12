Tanzanya'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya\'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya'nın Lindi bölgesinde bir cenaze törenine katılan 3 köylü yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yıldırım düşmesi, cenaze esnasında şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana geldi. Yaralılar, bölgedeki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

12.02.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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DARÜSSELAM, 11 Şubat (Xinhua) -- Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde Cuma akşamı bir cenaze törenine katılan 3 köylü yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Bölgedeki Mtama mevkiinde bir sağlık merkezinin sorumlusu olan Abdallah Mputa, ölen ve yaralananların üzerine hemşehrilerinin cenazesine katıldıkları sırada yıldırım düştüğünü söyledi.

"Cenaze esnasında şiddetli sağanak yağış nedeniyle yıldırım düşmüş" diyen Mputa, olayın yerel saatle 16.00'da meydana geldiğini bildirdi.

Mputa, sağlık merkezinde yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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