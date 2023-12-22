Tanzanya, Zanzibar adalarına rüzgar enerjisi santrali kuracak

Tanzanya, Zanzibar adalarına rüzgar enerjisi santrali kurulması için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya hükümeti, Avusturyalı bir enerji şirketiyle 450 megavat gücünde rüzgar enerjisi santrali kurulması için anlaşma imzaladı.

Zanzibar'ın Pemba ve Unguja adalarında hayata geçirilecek projenin maliyeti yaklaşık 1,2 milyar dolar.

Tanzanya Enerji, Su ve Mineral Bakanı Joseph Kilangi, bu büyüklükte projenin adalarda ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Kilangi, altyapının deniz ve kıyı üzerine kurulacağını, projenin çevreye de duyarlı olacağını ifade etti.

Unguja'da 300, Pemba'da 150 megavat enerji üretmesi planlanan projeyle, adalar ihtiyacından da fazla enerjiye sahip olacak.

Gelirlerinin büyük kısmını turizmden sağlayan Zanzibar, ihtiyacının yüzde 90'ına tekabül eden 125 megavat enerjiyi Tanzanya ana karasından temin ediyor.