Tapu Müdürü Tutuklandı

25.03.2026 16:03
Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, usulsüz tapu sorgulaması nedeniyle tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, dün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:26:36.
