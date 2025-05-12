Taraftar Maçta Çocuğu Yaraladı, Tutuklandı

(İZMİR) - Göztepe – Atakaş Hatayspor maçının ardından attığı tekmeyle stadyumdaki plastik koltuğun savrulmasına ve Ç.G. isimli çocuğun yaralanmasına neden olan taraftar, tutuklandı.

İzmir'de dün Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe - Atakaş Hatayspor Süper Lig karşılaşması sonrası yaşanan olay, tribünlerde büyük tepki topladı. Maçın ardından şüpheli B.K.'nin stadyumdaki plastik koltuklara tekme atması sonucu savrulan koltuk parçası, tribünde bulunan Ç.G. isimli çocuğun başına isabet etti. Olay sonrası yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli B.K, tutuklandı

Yaralanmaya yol açan olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, B.K., kısa süre içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.