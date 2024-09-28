Taraklı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Taraklı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Taraklı\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

28.09.2024 21:16
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Taraklı Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönmeye çalışan İ.Ö. yönetimindeki motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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