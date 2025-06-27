Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Orman Yangını - Son Dakika
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