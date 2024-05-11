Taraklı\'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor

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Yeşili, doğası, yöresel zenginlikleri ve Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tescilli 200'den fazla yapı peyderpey restore edilerek turizme kazandırılacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen ilçedeki tarihi konaklar, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

İş ve şehir stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunan Taraklı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 200'ün üzerinde yapıya ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı ilçe, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra termal kaplıcalarının da etkisiyle tatil dönemlerinde nüfusunun 10 katı kadar ziyaretçi ağırlıyor.

Taraklı'da tarihi konakların tamamının restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrıldığını söyledi.

Taraklı'nın tarihi konakları, yaylaları, tarihi çarşıları ve iklimiyle ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu belirten Pilavcı, "Misafirlerimizi tarihi konaklarımızda, butik otellerimizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz aynı zamanda termal turizmden faydalanıyor, Karagöl Yaylası'nda kamp veya piknik yapabiliyor. Taraklı'da vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Pilavcı, ilçedeki 200'ün üzerinde tescilli yapının yüzde 30'unun restore edildiğini, kalanlarla ilgili restorasyon çalışmasının peyderpey devam ettiğini aktararak, "Yaklaşık 10 civarında restore edilmiş butik otel hizmeti veren konağımız mevcut." dedi.

Misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini vurgulayan Pilavcı, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz. Bunun için Taraklı yavaş ve kaliteli bir büyüme gerçekleştiriyor. Restore edilen binalarımız var. En son restore ettiğimizi öğretmenevi olarak hizmete açtık. Eski Kültür Evi'ni restore ediyoruz. Orayı da Kitap Kafe olarak faaliyete sokacağız. Üç bina daha kamulaştırdık. Restorasyonları tamamlandıktan sonra onları da sahiplendireceğiz. Vatandaşlarımız kendi binalarını restore ediyor. Kendi binasını restore etmek istemeyenlerinkileri de belediye olarak biz kamulaştırılıp restorasyonunu yapıp yeni sahiplerine satışını gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımız böyle devam ediyor."

Pilavcı, bayram ve tatil dönemlerinde ilçede kapasitenin üzerinde ziyaretçi ağırlamak durumunda kaldıklarını, zaman zaman talebi karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Mekan sayılarımızı artırmak durumundayız. Taraklı'nın geleceğini parlak görüyoruz. Termal turizmde de 3-4 bin misafirimize yetecek kapasitedeyiz. İnşallah yaklaşık 5 yıl sonra 10 bin misafirimizi ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu anda günlük 3 bin misafirimiz var. Taraklı turizm potansiyelinin üzerinde bir ivmeyle hızla büyümeye devam ediyor. Günübirlik gelenleri saymıyorum. Sadece konaklayan 3 bin misafirimiz var. Bayramlarda, tatillerde bu 5, 10 katına çıkıyor. Hafta sonları termal turizmi haricinde en az 3-4 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her gün artış var. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.