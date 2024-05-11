Taraklı'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taraklı'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor

Taraklı\'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan tescilli 200'den fazla yapı, restore edilerek turizme kazandırılacak. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ödüllendirilen ilçedeki tarihi konaklar, ziyaretçilerine zamanda yolculuk deneyimi sunuyor. Taraklı, doğal güzellikleri ve termal kaplıcalarıyla tatil dönemlerinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Belediye başkanı, ilçedeki restore edilmiş konakların misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hizmet verdiğini belirtiyor. Taraklı'nın turizm potansiyeli hızla büyümeye devam ediyor ve geleceği parlak görünüyor.

11.05.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşili, doğası, yöresel zenginlikleri ve Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tescilli 200'den fazla yapı peyderpey restore edilerek turizme kazandırılacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen ilçedeki tarihi konaklar, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

İş ve şehir stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunan Taraklı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 200'ün üzerinde yapıya ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı ilçe, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra termal kaplıcalarının da etkisiyle tatil dönemlerinde nüfusunun 10 katı kadar ziyaretçi ağırlıyor.

Taraklı'da tarihi konakların tamamının restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrıldığını söyledi.

Taraklı'nın tarihi konakları, yaylaları, tarihi çarşıları ve iklimiyle ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu belirten Pilavcı, "Misafirlerimizi tarihi konaklarımızda, butik otellerimizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz aynı zamanda termal turizmden faydalanıyor, Karagöl Yaylası'nda kamp veya piknik yapabiliyor. Taraklı'da vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Pilavcı, ilçedeki 200'ün üzerinde tescilli yapının yüzde 30'unun restore edildiğini, kalanlarla ilgili restorasyon çalışmasının peyderpey devam ettiğini aktararak, "Yaklaşık 10 civarında restore edilmiş butik otel hizmeti veren konağımız mevcut." dedi.

Misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini vurgulayan Pilavcı, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz. Bunun için Taraklı yavaş ve kaliteli bir büyüme gerçekleştiriyor. Restore edilen binalarımız var. En son restore ettiğimizi öğretmenevi olarak hizmete açtık. Eski Kültür Evi'ni restore ediyoruz. Orayı da Kitap Kafe olarak faaliyete sokacağız. Üç bina daha kamulaştırdık. Restorasyonları tamamlandıktan sonra onları da sahiplendireceğiz. Vatandaşlarımız kendi binalarını restore ediyor. Kendi binasını restore etmek istemeyenlerinkileri de belediye olarak biz kamulaştırılıp restorasyonunu yapıp yeni sahiplerine satışını gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımız böyle devam ediyor."

Pilavcı, bayram ve tatil dönemlerinde ilçede kapasitenin üzerinde ziyaretçi ağırlamak durumunda kaldıklarını, zaman zaman talebi karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Mekan sayılarımızı artırmak durumundayız. Taraklı'nın geleceğini parlak görüyoruz. Termal turizmde de 3-4 bin misafirimize yetecek kapasitedeyiz. İnşallah yaklaşık 5 yıl sonra 10 bin misafirimizi ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu anda günlük 3 bin misafirimiz var. Taraklı turizm potansiyelinin üzerinde bir ivmeyle hızla büyümeye devam ediyor. Günübirlik gelenleri saymıyorum. Sadece konaklayan 3 bin misafirimiz var. Bayramlarda, tatillerde bu 5, 10 katına çıkıyor. Hafta sonları termal turizmi haricinde en az 3-4 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her gün artış var. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sakarya, Taraklı, Termal, Tatil, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 13:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: Taraklı'da Tescilli Yapılar Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement