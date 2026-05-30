Taraklı'nın Doğası ve Tarihi Bayramda Cazibe Merkezi
Taraklı'nın Doğası ve Tarihi Bayramda Cazibe Merkezi

30.05.2026 18:13
BMDTÖ'nün ödülüyle Taraklı, bayramda doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri ağırladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, ziyaretçilerine Kurban Bayramı tatilinde doğa, tarih ve lezzetleriyle iç içe tatil imkanı sundu.

Şehir yaşantısı ve stresten uzaklaşmak isteyenler, bayram tatilinde Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerini oluşturan konakları ve tarihi yapıları barındıran ilçede yoğunluk oluşturdu.

Doğal güzellikleri, düşük gürültü seviyesi, yerel yaşam kültürünü koruyan yapıları ve sakin insan ilişkileriyle öne çıkan ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi konakları ve camileri, 7 asırlık çınar ağacının yanı sıra otantik sokaklarında sessiz sakin tatil yapma fırsatı buldu.

Zonguldak'tan gelen Emre Erdal, AA muhabirine, Taraklı'yı haberlerden ve sosyal medyadan gördüğünü, ailesiyle birlikte geldiğini söyledi.

Erdal, ilçenin kültürel alanda zengin yerlerini gezdiklerini belirterek, "700 yıllık çınar ağacını, tarihi konaklarını ve türbelerini gezdik. Yöresel anlamda lezzetli olan uhud ve karadut pekmezini tattık ve aynı zamanda da yöresel çarşısını gezerek alışveriş yapma fırsatı bulduk." dedi.

İstanbul'dan gelen Süleyman Karakoç ise ilçe merkezinde tarihi konakları ve camileri gezdiklerini aktararak, Karagöl Yaylası'na gideceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

