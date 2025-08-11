Tarifa'da Orman Yangını: 2000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

İspanya'nın güneyindeki kıyı kenti Tarifa'da çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki plaj, ev ve otellerden 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümetinin İçişleri, Sosyal Diyalog ve Kamu Yönetimi Bakanı Antonio Sanz, basına yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesinde başlayan yangından dolayı plajlardaki, ev ve otellerdeki 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

İtfaiye görevlilerinin alevlerin turistik ve kentsel alanlara yayılmasını önlemeye odaklandığını vurgulayan Sanz, rüzgarın çalışmaları zorlaştırması dolayısıyla vatandaşlardan çok dikkatli olmalarını istedi.

Bölgede mevcut durumda 14 hava aracının yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

Turistik bir bölge olan ve Bologna, Alman ve Zahara de los Atunes gibi önemli plajları bulunan Tarifa'da alevlerin Atlanterra yerleşim yerinde bazı evlere de sıçradığı kaydedildi.

Diğer yandan İspanya'nın kuzeyindeki Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde hafta sonu başlayan büyük yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Zamora'da öğleden sonra çıkan yeni bir yangına karşı önlem amaçlı bir köydeki vatandaşların tahliye edildiği duyuruldu.

Son bir haftadır aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde olan İspanya'da bu yılın en büyük yangınlarıyla mücadele ediliyor.

İspanya'da bu yıl içinde şimdiye kadar 40 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.