Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde İlk Nikah Töreni

(TRABZON) - Çeşitli etkinlikler için halkın kullanımına açılan Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'ndeki ilk nikahı kıyan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Vatandaşlarımız, gayet makul bir ücretle nikah törenlerini bu güzel bahçemizde gerçekleştirebilecekler" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nde alınan kararın ardından çeşitli etkinlikler için halkın kullanımına açılan Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'ndeki ilk nikah, Başkan Kaya tarafından kıyıldı. Kaya, şahitler ve davetliler huzurunda Nurhayat Büyüktosun ve İsmail Kazan çiftinin nikahını kıyarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaya, törende Babalar Gününü de kutlayarak, "Bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş bütün babalarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nin çeşitli etkinlikler için halkın kullanımına açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Müzemizdeki ilk nikah törenini, sizlerin şahitliğinde yapıyoruz. Müzemizi ziyarete açık. Ancak bugüne kadar sadece müze amacıyla kullanıldı. Trabzon'umuzda nikah salonu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı gidermek için 'Acaba müzemizi nikah işlemlerine açabilir miyiz' diye düşündük ve bu güzel alanı Trabzonlu hemşehrilerimizin nikah törenlerini yapması için hizmetlerine sunduk. Vatandaşlarımız gayet makul bir ücretle nikah törenlerini bu güzel bahçede gerçekleştirebilecekler."