Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Marmaris'te - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Marmaris'te

Kasım ayı encümen toplantısı Muğla'da, 300 belediye başkanı ve 500 meclis üyesi katılacak.

21.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Kentler Birliğinin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'te yapılacak.

Toplantıya, 300 belediye başkanı ve 500 belediye meclis üyesinin katılması bekleniyor.

Cumartesi günü düzenlenecek toplantıda, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşma yapacak.

Toplantının ardından "Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" temalı sunumlar gerçekleştirilecek.

Sunumlarda, Birlik üyesi şehirlerdeki tarihi yapılar ve kültürel miras çalışmaları konusunda detaylı bilgi verilecek.

Etkinlik programı, Muğla'nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Toplantının, tarihi mirasın korunması ve yerel yönetimlerin bu konudaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıda, "Yaşayan Muğla" konulu sunum yapacak olan Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültür ve tarih kenti Muğla'da Tarihi Kentler Birliğinin değerli üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültür ve tarihin şehri Muğla'da Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanlarını ve meclis üyelerini misafir edeceklerini ve Muğla'yı anlatacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Marmaris, Güncel, Çevre, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Marmaris'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 21:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Marmaris'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.