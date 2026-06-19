Tarihi Köle Hanı Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Köle Hanı Açıldı

Tarihi Köle Hanı Açıldı
19.06.2026 17:40
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Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da kadın girişimciliğini destekleyecek köy hanının açılışını yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da restorasyonu tamamlanan Tarihi Köle Hanı Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Hanın giriş katı ve avlusunun kadın girişimciliği açısından çok önemli işleve sahip olacağını aktaran Bakan Göktaş, "Şüphesiz, bir kadının emeği görünür olduğunda, kendine olan inancı büyür. Bir ailenin refahı artar, mahalle hayatı canlanır ve şehrin üretim kültürü zenginleşir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Tarihi Köle Hanı Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Kentte, şehrin eski ticaret dokusundan izler taşıyan hanın açılışına Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

'KÜLTÜREL MİRAS'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, programda yaptığı konuşmada; hanların, sokakların ve kapıların geçmişten bugüne uzanan birer emanet olduğunu ve bu emanetleri korumanın kültürel mirasa sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Bakan Göktaş, "Bu eserleri vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde yaşatmak, güçlü bir gelecek tasavvuru tesis etmektir. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Köle Hanı, işte bu anlayışın somut bir örneğidir. Burada kültürel miras yaşatılırken; kadınlara, çocuklara ve ailelere yeni imkanlar sunuluyor" diye konuştu.

Bakanlık olarak sosyal hizmet modelinin merkezine insanı aldıklarına değinen Bakan Göktaş, kadınların üretim, istihdam ve girişimcilikte daha fazla yer alması adına çok yönlü projeler yürüttüklerini anlattı. Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini artırmak ve üretim çeşitliliğini sağlamak amacıyla eğitim, danışmanlık, yerel iş birlikleri ve pazarlama desteği sunduklarını belirten Bakan Göktaş, 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını söyledi.

'ÜRETEN KADINLAR PAZARI'

Tarihi Köle Hanı'nın giriş katı ve avlusunun kadın girişimciliği açısından çok önemli işleve sahip olacağını duyuran Bakan Göktaş, kurulacak 'Üreten Kadınlar Pazarı' alanlarının kadınlara ücretsiz olarak tahsis edileceğini söyledi. Tarihi mekanda, el emeğiyle üreten kadınların, yöresel gıdalardan el işi ürünlerine kadar çok sayıda ürünü hemşehrileriyle buluşturabileceğini belirten Bakan Göktaş, "Bu imkan, evinde üreten kadınlar için yeni bir kapı açacak. Şüphesiz, bir kadının emeği görünür olduğunda, kendine olan inancı büyür. Bir ailenin refahı artar, mahalle hayatı canlanır ve şehrin üretim kültürü zenginleşir. Afyonkarahisar'ın çalışkan, üretken, maharetli kadınlarının bu mekana büyük bir değer katacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARA EĞİTİM, GENÇLERE DİJİTAL GELECEK DESTEĞİ

Bakan Göktaş, hanın üst katının eğitim ve kültür alanı olarak tasarlandığını belirtti. Merkezde yer alan 4 bin 500 kitaplık kütüphane ve güvenli internet imkanı sayesinde çocukların bilgiye erişiminin kolaylaşacağından bahseden Bakan Göktaş, Tarihi Köle Hanı Sosyal Yaşam Merkezi'nin Afyonkarahisar halkına, kadınlara ve çocuklara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından tarihi hanın açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

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