Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Gümüşhane'de restorasyonu tamamlanan tarihi Küçük Cami, 112 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki camide, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2005'ten itibaren aralıklarla sürdürülen onarım ve tadilat tamamlandı.

Cami, İl Müftüsü Hayri Erenay'ın kıldırdığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Erenay, AA muhabirine, kayıtlarda Küçük Cami'nin 1000 yıl önce inşa edildiğine ilişkin bilgiler yer aldığını söyledi.

Caminin orijinalliği bozulmadan bugüne kadar ayakta kaldığına işaret eden Erenay, "Kare plan üzerine inşa edilen yapı, tipik bir Selçuklu ve Danişment mimarisinin önemli temsilcilerinden biri olarak ayakta durmaktadır. Camimizde 1914 yılına kadar ibadet edilmiş ancak bu tarihten sonra çeşitli nedenlerle ibadete kapanmıştır." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce camide yapılan bakım ve onarımın 2025'te tamamlandığını anlatan Erenay, çalışmalarla caminin aslına uygun hale getirildiğini vurguladı.

Erenay, "Burası yüz yılı aşkın süredir ibadetsiz, cemaatsiz kalmıştı. Bu yalnızlığı sona erdirmek ve camimizi yeniden ibadete kazandırmak amacıyla İl Müftülüğü olarak çalışma başlattık. Bugün ilk cuma namazımızı eda ettik. İnşallah bundan sonra burada düzenli olarak ibadet edilmeye devam edilecek. Uzun yıllardır garip kalan bu mabedi yeniden secdeyle ve cemaatle buluşturmuş olduk. Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.