Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
26.06.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki Küçük Cami, tamamlanan restorasyon sonrası ibadete açıldı ve ilk cuma namazı kılındı.

Gümüşhane'de restorasyonu tamamlanan tarihi Küçük Cami, 112 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki camide, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2005'ten itibaren aralıklarla sürdürülen onarım ve tadilat tamamlandı.

Cami, İl Müftüsü Hayri Erenay'ın kıldırdığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Erenay, AA muhabirine, kayıtlarda Küçük Cami'nin 1000 yıl önce inşa edildiğine ilişkin bilgiler yer aldığını söyledi.

Caminin orijinalliği bozulmadan bugüne kadar ayakta kaldığına işaret eden Erenay, "Kare plan üzerine inşa edilen yapı, tipik bir Selçuklu ve Danişment mimarisinin önemli temsilcilerinden biri olarak ayakta durmaktadır. Camimizde 1914 yılına kadar ibadet edilmiş ancak bu tarihten sonra çeşitli nedenlerle ibadete kapanmıştır." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce camide yapılan bakım ve onarımın 2025'te tamamlandığını anlatan Erenay, çalışmalarla caminin aslına uygun hale getirildiğini vurguladı.

Erenay, "Burası yüz yılı aşkın süredir ibadetsiz, cemaatsiz kalmıştı. Bu yalnızlığı sona erdirmek ve camimizi yeniden ibadete kazandırmak amacıyla İl Müftülüğü olarak çalışma başlattık. Bugün ilk cuma namazımızı eda ettik. İnşallah bundan sonra burada düzenli olarak ibadet edilmeye devam edilecek. Uzun yıllardır garip kalan bu mabedi yeniden secdeyle ve cemaatle buluşturmuş olduk. Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gümüşhane, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:44:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Küçük Cami 112 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.