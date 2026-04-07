Tarihi Rus Kilisesi Modern Kütüphaneye Dönüşüyor

07.04.2026 14:32
Erzurum'un Oltu ilçesindeki tarihi Rus Kilisesi, 'Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi' kapsamında restore edilerek modern bir halk kütüphanesi ve kitap kafeye dönüştürülecek.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, 'Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi'yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Rus mimar Mihayloviç Verjbitsky tarafından 19. yüzyılda inşa edilen ve 480 metrekare alan üzerinde yer alan kilise, Erzurum Valiliği, Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesince hazırlanan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 2018'de başlatılan proje kapsamında 4 yılda restore edildi.

Restorasyon tamamlanan yapının kütüphane olarak kullanılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi arasında protokol imzalandı. Çalışmalar kapsamında yapım, onarım ve restorasyon işlemlerinin yanı sıra peyzaj düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ile iç mekan donanımı ve kütüphane altyapısı oluşturulacak. Proje kapsamında yaklaşık 1 yıl sonra tarihi yapıda modern kütüphanenin ilçeye kazandırılması planlanıyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, projenin yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığını, kültürel mirasın korunarak toplumsal faydaya dönüştürüldüğü, beşeri ve sosyal kalkınmayı destekleyen önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Tarihi Rus Kilisesi'nin restore edilerek modern bir halk kütüphanesine dönüştürüleceğini belirten Güray, hem geçmişin izlerini koruyacaklarını hem de gençler başta olmak üzere vatandaşların hizmetine nitelikli bir kültür ve eğitim alanı sunacaklarını ifade etti.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projenin tamamlandığında vatandaşların vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecekleri bir mekan olacağını belirterek, kiliseyi çevre düzenlemesiyle birlikte kitap kafeye çevirerek turizm destinasyonunu genişletmeyi ve gençlerin rahatça çay-kahve içip kitap okuyabileceği bir alan yaratmayı amaçladıklarını söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise Rus Kilisesi'nin yakın zamanda restore edildiğini ancak işlevsellik kazandırılmadığını, bu projeyle kütüphaneye ve kitap kafeye dönüştürerek gençleri kültür hazineleriyle buluşturacaklarını ve gelişimlerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

