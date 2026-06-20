Tarihi Solomon Kaya Kilisesi Tehlikede - Son Dakika
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Tarihi Solomon Kaya Kilisesi Tehlikede

Tarihi Solomon Kaya Kilisesi Tehlikede
20.06.2026 09:57
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Şenkaya'daki 9. yüzyıldan kalma kilise, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Evbakan (Somon) Mahallesi'nde 1874 metre rakımda bulunan, 9'uncu yüzyılda Gürcüler tarafından inşa edildiği bilinen Solomon Kaya Kilisesi, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalleli, tarihi kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Şenkaya ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Evbakan Mahallesi, 9'uncu yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi Solomon Kaya Kilisesi'ne ev sahipliği yapıyor. Mahallenin kuzeyinde 1874 metre rakımdaki mağara şeklindeki kaya kilisesine, kayanın tepesine çıkılarak girilebiliyor. Kilise iki ayrı bölümden oluşuyor. Ağırlıklı olarak koyu mavi rengin kullanıldığı duvar resimleri sahipsizlikten yıpranmış durumda. Özellikle mağara içerisinde bulunan Hz. Meryem ve din adamlarına ait olduğu belirtilen resimlerin önemli ölçüde tahrip edildiği, yazı ve figürlerin büyük kısmının okunamaz hale geldiği görüldü.

YOL VE MERDİVENLER YIKILMIŞ

Yaklaşık 1100 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kiliseye ulaşımı sağlayan yol ve merdivenlerin de büyük ölçüde yıkıldığı gözlendi. Tarihi yapıya geçici ve yıpranmış ahşap merdivenlerle ulaşma imkanı bulunuyor. Yöre halkı, Şenkaya'nın önemli tarihi değerleri arasında gösterilen kilisenin restore edilerek hem korunmasını hem de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını talep ediyor.

'BU ESERLER BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞ'

Mahalle sakinlerinden Selçuk Vural, yapının korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Burası 9'uncu yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem'e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını bekliyoruz" dedi. Evbakan Mahallesi'nde yaşayan İrfan Uçak da tarihi yapının bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "Manastırımızın restore edilip turizme açılmasını istiyoruz. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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