Tarihi Tasmakıran Cami Yeniden İbadaete Açıldı
Tarihi Tasmakıran Cami Yeniden İbadaete Açıldı

Tarihi Tasmakıran Cami Yeniden İbadaete Açıldı
18.02.2026 23:09
Kayseri'de restorasyonu tamamlanan 16. yüzyıl Tasmakıran Cami, Ramazan'da ibadete açıldı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 16'ncı yüzyılda yapılan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazında yeniden ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16'ncı yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Camii'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda cami, ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açıldı. Teravih için camiye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Allah'a şükrediyoruz. Bir ramazan ayına daha eriştik. Bugün ilk teravihimizi eda edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz Tasmakıran Cami'nin deprem sonrası görmüş olduğu hasar nedeniyle tamamen yeniledik. Baştan sona restore ettik ve bu eseri şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu, cemaati bol olsun diyoruz. Amacımız yok etmek değil, geleceğe taşımak. Tarihi 1350'li yıllarda yapıldığı rivayet ediliyor. Aynı zamanda hemen yanı başındaki Tasmakıran Çeşmesi'ni de restore ettik" dedi.

Kaynak: DHA

