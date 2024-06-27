Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası ilk kez görüntülendi

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyünde Munzur Sıra Dağları'nda, kanyonların arasında bulunan ve eşsiz doğa manzarası, sessizlik sunan Irınkara Mağarası, terörden tamamen temizlenen bölgede ilk kez görüntülendi. Irınkara Mağarası, tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olup, ziyaretçilere doğanın sessizliğinde dinlenme fırsatı sunarken, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için unutulmaz anlar yakalama fırsatı oluşturuyor. Mağara, keşif yapabileceğiniz bir alan sağlarken, kanyonun bulunduğu bölge doğa yürüyüşü ve tırmanış tutkunları için mükemmel bir rotaya sahip.

27.06.2024 18:37
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Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası ilk kez görüntülendi

Erzincan'da terörden temizlenen Munzur Sıra Dağları'nda, kanyonların arasında eşsiz doğa manzarası ve sessizlik

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyünde Munzur Sıra Dağları'nda, kanyonların arasında bulunan ve eşsiz doğa manzarası, sessizlik sunan Irınkara Mağarası, terörden tamamen temizlenen bölgede ilk kez görüntülendi.

Tarihin ve doğanın kucağında Irınkara Mağarası, eşsiz doğa manzarası ve sessizlik sunuyor. Munzur Sıra Dağları'nda, dış dünyadan uzak adeta saklı cenneti andıran Irınkara Mağarası, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve profesyonel bir ekip tarafından ilk kez görüntülendi.

Irınkara Mağarası, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Yücebelen köyünün kanyonları arasında, yüksek bir konumda yer almakta. Mağaranın içerisinden Yücebelen Çayı'nın huzur veren sesi yankılanırken ziyaretçilerine doğanın sessizliğinde dinlenme fırsatı sunuyor. Mağaradan görülen muhteşem kanyon manzarası, adeta bir doğa harikası. Yaz aylarında bile serin kalabilen mağara, doğal klima etkisi oluşturup, bu sıcak günlerde serinlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için manzara, unutulmaz anlar yakalama fırsatı oluşturuyor.

Tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olan Irınkara Mağarası, ziyaretçilerine geçmişin izlerini sürme fırsatı sunar. Mağara, büyük ve geniş yapısıyla içerisinde zaman geçirebileceğiniz, keşif yapabileceğiniz bir alan sağlar. Bu tarihi mekanda oturup Yücebelen Çayı'nın sesini dinlerken, zaman zaman dağ keçilerini izleyebilir ve kanyonlar arasında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşü ve tırmanış tutkunları için mağaranın bulunduğu kanyon, yüksekliği ve dik yapısıyla mükemmel bir tırmanış rotası.

Erzincan'a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Yücebelen köyüne kadar karayoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Köye varıldığında ise 18 kilometre yürüyerek ve biraz tırmanarak kanyona ulaşılıyor. Ancak mağarayı bulmak ve güvenli bir şekilde gezinmek için mutlaka bir rehber eşliğinde gidilmesi tavsiye ediliyor.

Yücebelen köyü Muhtarı Latif Yurt, "Köyümüzde birçok eski yer, kalıntı, mağaralar, kanyonlar, doğa güzelliği bulunmakta. Buraları gezmek isteyen herkesi davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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