11 Nisan'da Tarihte Bugün: Önemli Olaylar ve İsimler

11.04.2026 08:19
11 Nisan tarihi, tarihte birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Bu gün, 491'de Bizans İmparatoru Flavius Anastasius'un tahta çıkışından 2010'daki ilk YGS’ye kadar çeşitli tarihsel gelişmeleri içermektedir.

11 Nisan tarihinde, 491 yılında Flavius Anastasius Bizans İmparatoru oldu. 1899'da İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı. 1905'te Albert Einstein, görelilik kuramını açıkladı. 1919'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu ve Singapur bağımsızlığını ilan etti. Aynı yıl, Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etti. 1920'de Damat Ferid, Kuvâ-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı ve Meclis-i Mebûsan kapatıldı.

1939'da İngiltere'den lokomotif alımı için sözleşme imzalandı. 1957'de Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak tutuklandı. 1963'te TZDK Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu. 1965'te ABD'de kasırgalar 256 kişinin ölümüne neden oldu. 1967'de 'Kadınlar I-ıh Derse' oyunu yasaklandı ve Lale Oraloğlu açlık grevine başladı. 1970'te Apollo 13 uzaya fırlatıldı. 1972'de ABD, Vietnam'ı yeniden bombalamaya başladı.

1975'te Türk-Irak petrol boru hattının yapımına başlandı ve Bursa, Elazığ, Samsun, Konya'da üniversiteler kuruldu. 1983'te Zonguldak'ta maden patlamasında 10 kişi öldü. 1991'de Terörle Mücadele Yasası kabul edildi. 1995'te GAP kapsamında Harran Ovası'na su verildi. 1997'de Atatürk Barış Ödülü Türk Barış Gücü'ne verildi. 2001'de Güney Afrika'da maçta 43 kişi öldü ve Avustralya, Amerikan Samoası'nı 31-0 yendi. 2002'de Tunus'ta Sinagog saldırısında 21 kişi öldü.

2006'da İran uranyum zenginleştirdiğini açıkladı ve İtalya'da mafya babası Bernardo Provenzano yakalandı. 2009'da Dev-Genç Birliği kuruldu. 2010'da ilk YGS yapıldı. Doğanlar arasında Mustafa Dağıstanlı, Demet Şener ve Dele Alli gibi isimler bulunurken, hayatını kaybedenler arasında Enver Hoca, John Horton Conway ve diğer önemli şahsiyetler yer alıyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:55:16. #.0.5#
