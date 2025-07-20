Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haliluşağı Mahallesi'nde, İsa Odabaşı (72) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracı devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?