Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Ordu'da fındık bahçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Ali T. hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde Ali T'nin (53) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ali T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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