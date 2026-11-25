Türkiye'de üreticiler yeni sezona odaklanırken Tarım ve Orman Bakanlığının tespitleri, yağışlardaki belirgin artışın tarımsal üretim koşullarına olumlu yansıdığını ve ülke genelinde yaygın kuraklık riskinin bulunmadığını ortaya koydu.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ekim ayına ilişkin "İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme İstatistikleri" bülteninden derlediği bilgiye göre ülke genelinde geçen ay ortalama 96,4 milimetre yağış kaydedildi.

Ekim ayı yağışlarında normaline göre yüzde 95, geçen yıl ekim yağışına kıyasla yüzde 80 artış görüldü. Türkiye genelinde son 16 yılın en yüksek ekim yağışı tespit edildi.

Ülke genelindeki fenolojik duruma göre hububat üretiminde illerin büyük çoğunluğunda yeni üretim sezonu için toprak hazırlığı ve güzlük ekim faaliyetleri devam ediyor.

Bazı illerde ilk çimlenme ve çıkışlar gözlemlenirken Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin belirli kesimlerinde önceki sezonun hasat işlemleri tamamlandı, bazı yerlerde ise tamamlanma noktasına geldi.

Yağışların, ülke genelinde mevsim normallerinde ve üzerinde seyretmesi sayesinde herhangi bir kuraklık riski bulunmuyor. Herhangi bir hastalık veya zararlı kaynaklı ciddi bir olumsuzluk da görülmedi. Bölgelerdeki tarımsal faaliyetler incelendiğinde ise üretim koşulları genel olarak olumlu seyrediyor.

Havza, il ve ilçe bazında risk izlemesi

Türkiye geneli değerlendirildiğinde, 2026-2027 tarımsal üretim sezonuna yönelik toprak hazırlığı ve güzlük ekim faaliyetleri devam ediyor.

Mevcut meteorolojik veriler ve fenolojik gözlemler doğrultusunda ülke genelinde yaygın bir tarımsal kuraklık etkisi tespit edilmedi.

Bazı havzalarda yağışların normallerin altında kalması ve sulama maksatlı barajların doluluk oranlarındaki bölgesel farklılıklar nedeniyle su kaynaklarının ve tarımsal üretim koşullarının yakından izlenmesi önem taşıyor.

Sonuç olarak, 2026-2027 tarımsal üretim sezonunun başlangıcı itibarıyla ülke genelinde yağış koşulları olumlu seyrediyor.

Bölgesel risklerin erken belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla izleme, erken uyarı ve risk değerlendirme çalışmalarına havza, il ve ilçe bazında devam ediliyor.