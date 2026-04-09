TÜSİAD ve FAO İş Birliğinde Tarım Kooperatifleri İş Modelleri Raporu Açıklandı

09.04.2026 13:40
TÜSİAD ve FAO iş birliğiyle hazırlanan raporda, tarım kooperatiflerinin pazara entegrasyon düzeyleri ve sürdürülebilir iş çözümleri ele alındı. Kooperatiflerin güçlendirilmesi, çiftçi refahı ve gıda enflasyonu mücadelesi açısından önemli vurgulandı.

TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde, Birleşmiş Milletler 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında hazırlanan 'Türkiye'de Tarım Kooperatiflerinde İş Modelleri Araştırması' ana raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte, tarımsal kooperatiflerin pazarla entegrasyon düzeyleri değerlendirildi ve sürdürülebilir iş çözümleri tartışıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Özilhan, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirterek, kooperatiflerin güçlendirilmesinin çiftçi refahı ve gıda enflasyonu mücadelesi için önemli olduğunu vurguladı. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise kooperatifleri tarım-gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sunan aktörler olarak değerlendirdi ve sistem dönüşümüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Rapor, 48 tarımsal kooperatifle yapılan saha anketleri ve derinlemesine mülakatlara dayanıyor. Analizler, kooperatiflerin sayısal yaygınlığına rağmen pazara erişim, finansman, dijitalleşme ve kurumsal yönetişim gibi alanlarda sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Önerilen Kooperatifler Entegre İş Modeli (KEİM), bu sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak kooperatiflerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte düzenlenen panellerde, sanayi, perakende ve finans sektörü temsilcileri ile kooperatif başkanları, deneyimlerini paylaşarak iş modellerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rapor, tarım-gıda değer zincirindeki yapısal darboğazlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.

