Tarım Kredi Holding'den halka arz atağı: Süt, yem ve market sırayla halka açılacak

Tarım Kredi Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2023-2025 ticari performansı ve geçen yılın bilançosunu açıkladı. 'Tarım Kredi kârlı bir holding' diyen Aydın, bu yıl süt şirketini halka açacaklarını, sırasıyla yem ve market bölümlerini halka arz edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü de olan Aydın, kurumsal yapılarının kamuoyunda yeterince bilinmediğini belirterek, 'Tarım Kredi, 846 bin üyesinin çıkarlarını gözeten, kamusal niteliği olmayan tamamen ekonomik kuruluş yani hayır kurumu değil. 18 sanayi şirketimiz var ve 6'sı İSO 500 listesinde. Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayii şirketiyiz. En büyük gıda tedarikçisiyiz. Geçen yıl 20 milyar liralık 40 farklı ürün aldık. 2025 yılında 150 milyar liranın üstünde girdi satışı yaptık' dedi.

Tarım Kredi'nin süt bölümünü (Aynes'i) yakında halka açacaklarını anlatan Aydın, 'Sırasıyla yem ve Koop Market de halka açılacak. Çok ortaklı şirket olduğumuz için sermaye piyasası mevzuatına tabiyiz. Tüm şirketlerimiz bağımsız denetimden geçiyor ve bilançoları mutlak şeffaflık içeriyor' dedi. 2.300 mağazayla 81 ilde var olduklarını belirten Aydın, 'Marketlerimiz, kooperatiflerimiz ve ürünlerimizi satan 1.000 bakkalla birlikte 5 bin noktada hizmet veriyoruz. 5 bin hatta 10 bin markete kadar çıkabiliriz' diye konuştu.

KOOP Market'lerden günde 903 bin kişinin alışveriş yaptığını söyleyen Aydın, 'Anket çalışmamıza göre her ekonomik gruptan, her yaştan hatta her siyasi görüşten insanımız bizim müşterimiz. Rakiplerimizin girmediği küçük yerleşim birimleri, hatta köylerde kooperatiflerimiz aracılığıyla 300-350 çeşit perakende ürünü satıyoruz. Şu an bir marka hariç perakende sektöründe mağaza başına ciroda en öndeyiz. Rakiplerimizin 10 yılda ulaştığı market sayısına 2 yılda ulaştık' dedi.

2025'te 18 milyar lira kâr elde ettiklerini, hedeflerinin halka arzla fon toplamak olduğunu anlatan Aydın, 'Son 3 yılda 800 milyon dolar yatırım yaptık. Paranı yüzde 42.6 maliyetiyle yatırım yapmak zor ama devam ediyoruz. Bu yüzde 42.6'lık ortalama faizi, nihai fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz. 3 yılda şirketlerimizi yüzde 50 büyüttük. Hedefimiz her gün büyümek, istihdam, katma değer yaratmak. Gıdadan para kazanmak zor, kar marjı gıda dışı ürünlerde. Bu nedenle gıda dışı ürün yelpazemizi genişletip, gıdadaki kar marjı handikabını tüketici lehine kapatıyoruz' dedi.

Aydın, Gübretaş'ın İran'daki iştiraki Razi tesislerinde büyük ortak pozisyonunda bulunduklarını ifade ederek, 'Yüzde 48.8'i bize ait. Diğer ortaklar 2, biz de 3 üye atayabiliyoruz ama 3 üye ile karar alamıyoruz. Fabrika yorulmuş ve yaşlanmış, yenilenmesi lazım. 3 senedir buradan çok az para kazanmışız. Şirketteki payımızı satmayı ya da yönetim yetkisini almayı düşünüyoruz' dedi.

Yeni yatırımlara devam edeceklerini anlatan Aydın, Gübretaş Maden'in Bilecik'te Faz 2 yatırımı ve Faz 1 kapasite artırımı yaptığını, TK Yem şirketinin Erzurum'da fabrika yapacağını, TK Hayvancılık'ın da Kırklareli'nde çiftlik kurulumu yatırımına start verdiğini anlattı. Aydın, yeni başlayacak yatırımların da yaklaşık 315 milyon doları bulacağını söyledi.