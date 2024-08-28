Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı Yüzde 9,72 Arttı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,72 artış göstererek 18,29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemi dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-temmuz döneminde tarım ve gıda ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,72 arttığını ve 18,29 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, "Geçen yıl kırdığımız 31 milyar dolarlık ihracat rekoruna bir yenisini eklemek için gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.