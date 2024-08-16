Tarım ve Orman Bakanı: 47 Orman Yangınının 30'u Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: 47 Orman Yangınının 30'u Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı: 47 Orman Yangınının 30\'u Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 47 orman yangınının 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahale edildiğini açıkladı.

16.08.2024 19:27
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 47 orman yangınının 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahale edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, ülke genelinde bugün 47 yangın çıktığını, bunların 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı: 47 Orman Yangınının 30'u Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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