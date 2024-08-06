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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "İlgili belgelerinin olmadığı tespit edilen; 309 Jako türü papağana el koyuldu"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklu, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen; 309 Jako türü papağana el koyulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermiyoruz. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen; 309 Jako türü papağana el koyuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için

Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.