Tarım ve Orman Bakanı: Taşkınlar ve depremler en fazla can ve mal kaybına sebep olan afetler - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Taşkınlar ve depremler en fazla can ve mal kaybına sebep olan afetler

Tarım ve Orman Bakanı: Taşkınlar ve depremler en fazla can ve mal kaybına sebep olan afetler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'da Mert Irmağı Islahı Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ülkemizde taşkınlar ve depremlerin can ve mal kaybının en fazla olduğu afetler olduğunu belirtti. Yumaklı, suyun yaşamsal önemine vurgu yaparak, taşkınların insan müdahaleleri ve iklim değişikliği sebebiyle daha sık ve şiddetli hale geldiğini ifade etti. DSİ'nin bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa ettiğini söyleyen Yumaklı, Mert Irmağı Islahı Projesi'nin 2 milyar liralık bir bütçeyle hayata geçirileceğini ve şehir merkezinin daha estetik hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

16.02.2024 12:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde taşkınlar, depremlerden sonra can ve mal kaybının en fazla olduğu ve yaşandığı afetler olarak öne çıkmakta maalesef." dedi.

Yumaklı, Samsun'da Mert Irmağı Islahı Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, DSİ'nin Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı birçok projesi olduğunu söyledi.

Suyun yaşamsal ve son derece önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Tarım, enerji, hizmet, günlük hayatımız, bütün faaliyetlerimiz için su, temel bir ihtiyaç. Tarih boyunca da toplumlar, medeniyetlerini suyu takip edip kurmuşlar. Suyun alternatifsiz rolü, elbette bu medeniyetlerin gelişmeleri için son derece önemli bir unsur olmuş ancak suyun kontrol edilememesi halinde ne kadar yıkıcı bir güç olduğunun da bilincindeyiz. Ülkemizde taşkınlar, depremlerden sonra can ve mal kaybının en fazla olduğu ve yaşandığı afetler olarak öne çıkmakta maalesef." diye konuştu.

Sel ve taşkınları doğal afetler olarak niteleyebileceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ancak yerleşim yerlerinin uygun seçilmemesi, farklı nehir yataklarının taşkın tesislerine yapılan tekniğe aykırı müdahaleler, yetersiz kesitlere sahip köprüler gibi aslında insanın hayatını kolaylaştırmak için yaptığı birtakım şeyler, doğal afetleri maalesef kendi ellerimizle oluşturmamıza da sebep olmakta bazen ve afete dönüştürmektir. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışların rejiminin değişmesi sebebiyle önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğinin hepimiz tarafından bilinmesi gerekir. Dolayısıyla daha sık ve daha şiddetli yağışlar, taşkın hadiselerinin bizleri etkilemesi için yeterli sebebe neden olmaktadır. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde taşkınlarla mücadele kavramının hepimiz tarafında benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir."

DSİ'nin Türkiye'de bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa ettiğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sadece yerleşim yerlerine değil, tarımsal arazilerin, bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık alan, zararlardan korumak için bu tesisler inşa edildi. Mert Irmağı, yerleşim alanları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezlerinin bulunduğu şehrin en yoğun alanlarının, Samsun- Ordu kara yolundan geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açıdan zarara sebep olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef 7 vatandaşımız bunun yan kollarından biri olan Yılanlı Deresi havzasında meydana gelen taşkın sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün temelini attığımız bu proje, 2 milyar lira gibi bir bütçeye sahip. Bu bütçe, sadece taşkın için değil, belediyemizin yapacağı rekreasyon alanları ve benzeri çalışmalarla şehir merkezinin daha estetik, daha güzel olmasına sebep olacak."

Bakan Yumaklı, Vezirköprü Ovası Sulama Projesi'nin de sene sonuna kadar bitirileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Yumaklı, diğer katılımcılarla projenin temelini attı.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı: Taşkınlar ve depremler en fazla can ve mal kaybına sebep olan afetler - Son Dakika

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