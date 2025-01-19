Tarımda Cuma Buluşmaları Tekirdağ\'da

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 13 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.