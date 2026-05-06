TARIMFEST 2026 Açıldı

06.05.2026 15:12
TOGÜ ev sahipliğinde 53 üniversite tarımsal projelerini sergiliyor ve uluslararası bir platform haline geldi.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TARIMFEST 2026, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Uluslararası boyut kazanan festivalde, 43'ü yerli, 10'u yabancı toplam 53 üniversite tarımsal teknoloji ve üretim projelerini sergiliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen festivalin açılış programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

REKTÖR YILMAZ: "ULUSLARARASI BİR PLATFORM HALİNE GELDİ

Festivalin açılış konuşmasını yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TARIMFEST'in sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin üretimle buluştuğu stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Festivalimiz bu yıl uluslararası bir boyut kazandı. Yurt içinden 43, yurt dışından ise 10 üniversite paydaş olarak yanımızda. Ziraat Fakültemizin 44 yıllık köklü geçmişiyle Tokat'ın tarımsal hafızasını geleceğe taşıyoruz. Yerel tohumların korunmasından modern hayvancılığa kadar her alanda bilimi sahaya indiriyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, üniversiteler ve tarım sektörü temsilcileri tarafından kurulan stantları gezdi. Festival kapsamında yerel tohum çalışmaları, modern fide üretim teknikleri, arıcılık, hayvancılık ve gıda teknolojileri alanındaki yenilikler katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: DHA

YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:33:27. #7.12#
