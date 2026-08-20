Tarımsal Destekler Toplantısı Gaziantep'te - Son Dakika
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Tarımsal Destekler Toplantısı Gaziantep'te

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Gaziantep'te tarımsal destekler ve krediler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğinde Tarımsal Destekler ve Krediler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Beledisinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'ndaki toplantıda üreticilere tarımsal destekler, kredi ve finansman imkanları ile güncel destek programları hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güçlü üretici ve güçlü tarımın güçlü Gaziantep ve Türkiye anlamına geldiğini belirterek çiftçilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, mazot desteği, Çiftçi Kart, fide, tohum ve gübre dağıtımı gibi projeleri anlattı.

Toplantıda üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımsal Destekler Toplantısı Gaziantep'te - Son Dakika

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