Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 32,92, aylık ise yüzde 1,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi-Kasım 2024" verilerini açıkladı.

Tarım-GFE'de, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,25 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,52, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,65 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,87 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 2,36 artış ile hayvan yemi oldu.