TARIMTEST: Tarım Makineleri Test Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARIMTEST: Tarım Makineleri Test Merkezi

27.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAMTEST, traktör ve tarım makinelerini bilimsel testlerle değerlendiriyor, çiftçilere destek sağlıyor.

Tarım aletlerinin test laboratuvarı

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi'nde (TAMTEST), Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her türlü traktör ve tarım makineleri bilimsel testlerden geçiriliyor. Merkezde 2025 yılında 1166 adet tarım makinesinin testi gerçekleştirildi. Merkez müdürü Meltem Deniz Can, "Kredili satışa esas testleri de gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçiye sağlanan krediler doğru ve test edilmiş ekipman için kullanılıyor" dedi.

Tarım Alet ve Makine Test Merkezi'nde, Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her türlü traktör ve tarım makineleri bilimsel testlerden geçiriliyor. Türkiye'nin 81 iline hizmet sağlayan merkezde uygunluk değerlendirme, deney ve belgelendirme faaliyetleri tarafsız, bağımsız ve kamu yararı gözetilerek gerçekleştiriliyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na da teknik servis hizmeti sağlanıyor. Merkez, Türk Akreditasyon Kurumu'nun kurulmasıyla birlikte kamuda ilk akredite olan kurumlar arasında yer alıyor. Merkezde 2025 yılında 1166 adet tarım makinesinin testi gerçekleştirildi.

'YERİNDE DENEY HİZMETİ VERİYORUZ'

Merkez müdürü Meltem Deniz Can, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir kurum olduklarını söyleyerek, "Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her türlü traktör ve tarım makineleri merkezimizde bilimsel testlerden geçiriliyor. Edirne'den Kars'a kadar teknik ekiplerimiz yerinde deney hizmeti verebiliyor. 2025 yılı baz alındığında 1166 test gerçekleştirdik. Bu rakam, mevcut kapasitemizin yalnızca yüzde 30'u. Aslında 3 katı hizmet verebilecek insan kaynağına ve altyapıya sahibiz" dedi.

Can, 3 temel alanda faaliyet yürüttüklerini söyleyerek, "TAMTEST OECD'nin Türkiye'de atanmış tek yetkili servisi. Traktör kodları testlerini ülkemizde yapabilen başka bir birim bulunmuyor. Birinci ayağımız OECD traktör testleri. İkincisi traktör dışındaki tüm tarımsal mekanizasyon araçlarının testleri. Süt sağım tesislerinden pulluk sistemlerine, güneş enerji sistemlerinden farklı ekipmanlara kadar her türlü test yapılabiliyor. Üçüncü alanımız ise 5996 sayılı kanun kapsamında zirai mücadele makineleri. Bu makinelerin testleri Türkiye'de sadece merkezimiz tarafından yapılıyor ve ruhsatlandırma süreçleri bizim raporlarımıza dayanıyor" diye konuştu.

'ANAHTAR ROL ÜSTLENİYORUZ'

Can, deney ve raporlama faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre yürüttüklerini söyleyerek, "Dolayısıyla yaptığımız her işin arkasında bilimsel veriler ve kıymetli hizmetler bulunmakta. Kredili satışa esas testlerde başvurular Tarım Reformu Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyor. Sevkin ardından firmalarla sözleşme imzalıyoruz. Ekipman merkeze getirilebildiği gibi yerinde test de yapılabiliyor. Sahada yapılan testlerin ardından veriler analiz edilerek rapor hazırlanıyor. İmzaların tamamlanmasının ardından rapor firmayla ve Ziraat Bankası birimleriyle paylaşılıyor. Böylece çiftçiye sağlanan krediler doğru ve test edilmiş ekipman için kullanılıyor. Kamu kaynaklarının doğru ekipmanla çiftçiye ulaşmasında anahtar rol üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARIMTEST: Tarım Makineleri Test Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:50:31. #.0.4#
SON DAKİKA: TARIMTEST: Tarım Makineleri Test Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.