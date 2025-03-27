Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları ile Bir Araya Geldi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Boltaç, "Bu ülke masa başında değil savaş meydanlarında canla başla mücadele verilerek kurulmuş bir yerdir. Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

27.03.2025 09:48  Güncelleme: 11:24
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(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Boltaç, "Bu ülke masa başında değil savaş meydanlarında canla başla mücadele verilerek kurulmuş bir yerdir. Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kent protokolünün de katılım gösterdiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

"Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum"

İftar programında konuşan Başkan Boltaç, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ise minnet ve şükran sunduklarını belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin, milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Boltaç, onların her zaman baş tacı olduklarını ifade etti. Boltaç, "Bu ülke masa başında değil savaş meydanlarında canla başla mücadele verilerek kurulmuş bir yerdir. Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

"Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak vicdani bir borçtur"

Dayanışma ve vefa duygusuna da dikkat çeken Boltaç, "Bugün burada özgürce bir araya gelebiliyorsak, bunu kahramanlarımızın fedakarlıklarına borçluyuz. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir borçtur. Bu bilinçle her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" diye konuştu. Aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük bir güç ve moral kaynağı olduğunu belirten Başkan Boltaç, şehit aileleri ve gazilerin huzur ve mutluluğunun kendileri için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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