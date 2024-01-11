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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı ve bağımsız belediye başkan adayı olarak yerel seçimlere gireceğini duyurdu. Bozdoğan, CHP'yi eleştirerek, siyaset yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti ve tüm hemşehrilerini bağımsız Tarsus hareketine davet etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP\'den istifa etti
11.01.2024 - 18:05,
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'den istifa ettiğini, yerel seçimde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

Bozdoğan, yazılı açıklamasında, CHP'den istifa ettiğini belirtti.

Çalışmalarını "Bağımsız Tarsus hareketi" kampanyasıyla sürdüreceğini aktaran Bozdoğan, "Yerel seçimlere bağımsız, halkın adayı olarak girme kararı aldım." ifadesini kullandı.

CHP'yi eleştiren Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunuyor, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere, bağımsız Tarsus hareketine davet ediyorum."

Kaynak: AA
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