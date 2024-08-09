Tarsus Belediyesi 11 Mahalleye Yol Yenileme Çalışmaları Yaptı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi 11 Mahalleye Yol Yenileme Çalışmaları Yaptı

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. İbrişim, Beylice, Kadelli, Kumdere, İncirgediği, Kaleburcu, Gülek, Mahmutağa, Alifakı, Atalar ve Kaburgediği Mahallesi'nde yol bakımı ve genişletme çalışmaları yapıldı.

09.08.2024 16:11  Güncelleme: 17:52
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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları kapsamında toplam 11 mahalle daha konforlu yollara kavuştu.

Tarsus Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde yaşanan yol sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında İbrişim, Beylice, Kadelli, Kumdere, İncirgediği, Kaleburcu, Gülek, Mahmutağa, Alifakı, Atalar ve Kaburgediği Mahallesi'nde malzemeli ve malzemesiz yol bakımı, şarampol temizliği, moloz temizliği, yol genişletme çalışmaları ve yeni yol ölçümü yapıldı.

Başkan Ali Boltaç, "Kırsal ve merkez mahallelerimizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hizmetimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konforu bizim en önemli önceliğimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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