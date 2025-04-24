Tarsus Belediyesi, 23 Nisan'ı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliği" ile Kutladı

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliği" ile kutladı. Şehitler Tepesi'nde kurulan üretici stantlarıyla başlayan programda, çocuk bandosu, folklor gösterileri, tiyatro oyunları ve sihirbazlar sahne aldı.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliği, Şehitler Tepesi ve Tarsu AVM'deki etkinlikler ile başladı.

Şehitler Tepesi'nde sabah saatlerinden itibaren kurulan üretici stantlarıyla başlayan programda ise çocuk bandosu, folklor gösterileri, tiyatro oyunları, sihirbazlar ve müzik şölenleri yer aldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen ateş gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Seramikten takı yapımına, yapboz ve resim atölyelerinden tiyatroya kadar birçok etkinlik miniklerin beğenisi topladı.