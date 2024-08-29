Tarsus Belediyesi Esenler İlkokulu'nda Tadilat Çalışması Başlattı

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, uzun yıllardır bakımı yapılmayan Esenler İlkokulu'nda kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı. Yenileme çalışmasıyla, köy okulunun daha modern ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması amaçlanıyor.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 70 öğrencisi bulunan Esenler İlkokulu'nda bir haftadır çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak, yıkılmış haldeki çevre duvarının tadilatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında okulun lavaboları da yenilenerek hijyenik ve kullanışlı bir hale getirilecek.

"Burada yıkılmış olan düzeni ayağı kaldırmaya çalışıyoruz"

Tarsus Belediyesi sayesinde uzun yıllardır yapılmayan okulun yenilendiğini söyleyen Esenler Mahalle Muhtarı Selim Kaya, "15 yıldır köyümüzün okuluna hiçbir şekilde bakım yapılmıyordu. Sağ olsun Ali Başkan'ımızdan rica ettik, o da bizi kırmadı ve ekiplerini gönderdi. Yaklaşık 1 haftadır çalışılıyor. Şu an okulumuzun mevcutta 70 öğrencisi var. Burada yıkılmış olan düzeni ayağı kaldırmaya çalışıyoruz. Ali Başkan'ımıza mahallem ve kendim adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.