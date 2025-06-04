Tarsus Belediyesi Kursiyerleri, Katılım Belgelerini Aldı

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği kurslara katılan kursiyerler, emeklerinin karşılığını katılım belgeleriyle taçlandırdı.

Tarsus Belediyesi, hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Güner Yüksek Hala Kadın Yaşam Destek Merkezi ile Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde çeşitli branşlarda eğitim gören kursiyerlere, düzenlenen törenle katılım belgeleri takdim edildi.

Aynı zamanda Dünya Çocuk Günü kapsamında Taşobası Şehit Sinan Köse İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Renkli etkinlikler ve eğlenceli anlarla dolu program, çocukların bayram coşkusunu hep birlikte paylaşmasını sağladı.