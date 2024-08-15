Tarsus Belediyesi Resim Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarsus Belediyesi Resim Kursu Sertifika Töreni

Tarsus Belediyesi, yaz döneminde düzenlediği resim kursu için sertifika töreni düzenledi. Genç kursiyer Elanaz Gülpınar, kurs sonunda yaptığı resimleri satarak sokak hayvanlarına mama alınması için Belediye'ye bağışlayacağını açıkladı.

15.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, yaz döneminde düzenlediği resim kursu için sertifika töreni düzenledi. Törende genç kursiyer Elanaz Gülpınar, kursta yaptığı resimleri satarak elde edeceği geliri sokak hayvanlarına mama alınması için Belediye'ye bağışlayacağını açıkladı. Gülpınar, "Kanunları kim yapar biz bilmeyiz. Bizler geleceğe umutla bakmak için nefes alan çocuklarız. Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır" dedi.

Tarsus Belediyesi,yaz döneminde düzenlediği resim kursu için sertifika töreni düzenledi. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da katıldığı törende genç kursiyer Elanaz Gülpınar, kursta çizdiği resimleri satacağını ve buradan sağlayacağı geliri, sokak hayvanlarına mama alınması için Belediye'ye bağışlayacağını söyledi. Belediye Başkanı Boltaç da Elanaz'ın ilçenin geleceği için umut verici bir adım attığını dile getirdi.

"Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır"

Elanaz Gülpınar, "Ben yaklaşık 3 aydır yaz kurslarında resim eğitimi alıyorum. Buradan resim eğitimi alan arkadaşlarımın bir sözcüsü olarak bulunuyorum. Kanunları kim yapar biz bilmeyiz. Bizler geleceğe umutla bakmak için nefes alan çocuklarız. Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır. İçimiz acıyor ama sizin bu canlara sahip çıkmanıza seviniyoruz. Bu vesile ile resim kursuna gelen 45 öğrenci olarak yaptığımız ve dost olarak gördüğümüz hayvanları resmettiğimiz tuvalleri, sokak hayvanlarına destek amaçlı satışa çıkarıyoruz. Toplanan parayı bağışlayıp sokak kedi ve köpeklerini beslemenizi istiyoruz" diye konuştu.

Başakan Boltaç söz verdi

Belediye Başkanı Ali Boltaç ise "Çıkan yasa siz gençlerimizi üzüyor ama merak etmeyin Tarsus adı altında konuşuyorum. Tarsus Belediye Başkanı'nız Ali Boltaç, bu hayvanların kılına zarar gelmemesi için elini değil, gövdesini taşın altına koyacak. Bu da benim size sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tarsus Belediyesi, Gülpınar, Tarsus, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi Resim Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi Resim Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement