Tarsus Belediyesi Resim Kursu Sertifika Töreni

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, yaz döneminde düzenlediği resim kursu için sertifika töreni düzenledi. Törende genç kursiyer Elanaz Gülpınar, kursta yaptığı resimleri satarak elde edeceği geliri sokak hayvanlarına mama alınması için Belediye'ye bağışlayacağını açıkladı. Gülpınar, "Kanunları kim yapar biz bilmeyiz. Bizler geleceğe umutla bakmak için nefes alan çocuklarız. Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır" dedi.

Tarsus Belediyesi,yaz döneminde düzenlediği resim kursu için sertifika töreni düzenledi. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da katıldığı törende genç kursiyer Elanaz Gülpınar, kursta çizdiği resimleri satacağını ve buradan sağlayacağı geliri, sokak hayvanlarına mama alınması için Belediye'ye bağışlayacağını söyledi. Belediye Başkanı Boltaç da Elanaz'ın ilçenin geleceği için umut verici bir adım attığını dile getirdi.

"Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır"

Elanaz Gülpınar, "Ben yaklaşık 3 aydır yaz kurslarında resim eğitimi alıyorum. Buradan resim eğitimi alan arkadaşlarımın bir sözcüsü olarak bulunuyorum. Kanunları kim yapar biz bilmeyiz. Bizler geleceğe umutla bakmak için nefes alan çocuklarız. Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır. İçimiz acıyor ama sizin bu canlara sahip çıkmanıza seviniyoruz. Bu vesile ile resim kursuna gelen 45 öğrenci olarak yaptığımız ve dost olarak gördüğümüz hayvanları resmettiğimiz tuvalleri, sokak hayvanlarına destek amaçlı satışa çıkarıyoruz. Toplanan parayı bağışlayıp sokak kedi ve köpeklerini beslemenizi istiyoruz" diye konuştu.

Başakan Boltaç söz verdi

Belediye Başkanı Ali Boltaç ise "Çıkan yasa siz gençlerimizi üzüyor ama merak etmeyin Tarsus adı altında konuşuyorum. Tarsus Belediye Başkanı'nız Ali Boltaç, bu hayvanların kılına zarar gelmemesi için elini değil, gövdesini taşın altına koyacak. Bu da benim size sözüm olsun" ifadelerini kullandı.