Tarsus\'ta 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede arananlara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S'yi (31) saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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