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Tarsus'ta 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tarsus\'ta 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
27.12.2023 - 09:11,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede arananlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S'yi (31) saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Mersin, Tarsus, JASAT, Cezaevi, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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