Mersin Tarsus'ta 180 öğrenciye satranç eğitimi sertifikaları verildi - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta 180 öğrenciye satranç eğitimi sertifikaları verildi

Mersin Tarsus\'ta 180 öğrenciye satranç eğitimi sertifikaları verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi öncülüğünde Ülker Aydın Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Merkezi'nde düzenlenen satranç kursunda eğitim alan 180 öğrenciye sertifikaları törenle verildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kadın, genç ve çocuklara yönelik düzenlenen 16 farklı kurs hakkında bilgi verdi.

12.02.2024 16:29
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, satranç eğitimini tamamlayan 180 öğrenciye sertifika verildi.

Tarsus Belediyesi öncülüğünde Ülker Aydın Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Merkezi'nde satranç kursu düzenlendi.

Kursta eğitim gören 180 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.

Törene katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kadın, genç ve çocuklara yönelik 16 farklı kurs düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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